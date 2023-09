Grenzenloser Austausch: Dreiländertagung zur Gemeindeentwicklung Südtirol Tirol Graubünden

NachhaltigkeitSonja Plank, Sprecherin der Südtiroler Nachhaltigkeitsbeauftragten, eröffnete die Tagung und betonte, dass die Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam bewältigt werden können. ´Die Gemeindepräsidentin von Pontresina, Nora Saratz Cazin, der Bürgermeister von St. Anton am Arlberg, Helmut Mall, und der Bürgermeister von Naturns, Zeno Christanell, diskutierten im Anschluss, welche Schritte erforderlich sind, um Tourismusgemeinden nachhaltiger zu gestalten, insbesondere jene mit jährlich über einer halben Million Übernachtungen.GemeindekooperationenEin nächstes Schlüsselthema waren die Gemeindekooperation. Professor Ursin Fetz von der Fachhochschule Graubünden präsentierte die Vorteile der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. Einblicke in die Entwicklungen in Graubünden, Tirol und Südtirol gaben der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Andreas Schatzer, Simon Theus vom Amt für Gemeinden Graubünden sowie der Bürgermeister von Pettneu am Arlberg, Patrik Wolf.Sportliches IntermezzoIn einem kurzweiligen Intermezzo vor der Mittagspause stellten sich die Bürgermeister der drei Länder beim Torwandschießen einer sportlichen Herausforderung. Der Gastgeber aus Schluderns konnte das Triell für sich entscheiden und freut sich über zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des FC Südtirol. Der sportliche Dreiländervergleich wurde von keinem Geringeren als Konrad Plautz, einem ehemaligen Profischiedsrichter aus Navis und inzwischen Diakon in Tirol, überwacht.Frauen in der GemeindepolitikNach der Mittagspause erläuterte Hermann Atz von apollis, wie sich mehr Frauen in der Gemeindepolitik engagieren können. Ulrike Oberhammer, Präsidentin des Südtiroler Beirats für Chancengleichheit, Gabriella Binkert Becchetti, Gemeindepräsidentin von Val Müstair, und Marion Wex, Bürgermeisterin von Buch in Tirol, berichteten von den anhaltenden Herausforderungen, mit denen Frauen konfrontiert sind, um in der Politik erfolgreich zu sein.GemeindeentwicklungAbschließend widmete sich die Tagung dem Thema der Gemeindeentwicklung. Virna Bussadori, Chefurbanistin des Landes Südtirol, betonte die Dringlichkeit eines sparsamen und nachhaltigen Umgangs mit vorhandenem Raum. Die Bürgermeisterin von Taufers im Münstertal, Roselinde Gunsch Koch, und Günther Botschen, Professor an der Universität Innsbruck, unterstrichen die Bedeutung der aktiven Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Entwicklungsprozess.Empfang auf der ChurburgBürgermeister Heiko Hauser von Schluderns zeigte sich begeistert von den Impulsen und Diskussionen der Tagung: Die Dreiländertagung zur Gemeindeentwicklung ist ein nachahmenswertes Beispiel für die Stärke der Zusammenarbeit über regionale Grenzen hinweg. So können wir unsere Gemeinden gemeinsam nachhaltig gestalten und damit zukunftsfit machen. Die Dreiländertagung fand ihren fürstlichen Abschluss mit einem Empfang in der historischen Churburg, bei dem die Delegationen aus Südtirol, Tirol und Graubünden von Burgherr Johannes Graf Trapp und dem Südtiroler Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder empfangen wurden.