Grippe-Saison naht: Bald kann man sich impfen lassen

In den Altersheimen beginnen die Impfungen am 25. Oktober. Es besteht auch die Möglichkeit, die Grippeschutzimpfung mit der Covid-19-Impfung zu kombinieren, und zwar für jene, die die Auffrischungsimpfung erhalten oder für Über-60-Jährige, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, teilt der Sanitätsbetrieb mit.Mit der Ausbreitung der Delta-Variante ist es noch wichtiger geworden, die körperlichen Abwehrkräfte mit einem zusätzlichen Schutzwall auszustatten, speziell für jene, die aus Altersgründen oder aufgrund ihres Gesundheitszustandes oder aufgrund ihres Berufes von Gesetzes wegen als „Risikogruppe“ eingestuft werden. Aus diesem Grund wird die Grippeschutzimpfung insbesondere in den folgenden Fällen empfohlen: für Personen der Altersgruppe ab 60 Jahren, für jene, die ein hohes Risiko für Komplikationen aufgrund einer chronischen Erkrankung aufweisen, Gesundheitspersonal und Ordnungskräfte, schwangere Frauen sowie Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren.Kinder können die Impfung bei den Kinderärzten freier Wahl oder in den Ambulatorien der Impfzentren der Hygienedienste erhalten. Eine vorherige Anmeldung bei der einheitlichen Vormerkstelle ist notwendig.Alle anderen Personen sollten sich hingegen an die Ärzte für Allgemeinmedizin wenden, die sich an der Grippeschutzkampagne beteiligen. „Die Teilnahme dieser ist im heurigen Jahr so hoch wie noch nie, was als Zeichen für die große Sensibilität für das Thema zu deuten ist“, schreibt der Sanitätsbetrieb.Auf der Webseite des Sanitätsbetriebes wird in diesem Zusammenhang in Kürze eine Tabelle mit allen beteiligten Ärzten veröffentlicht werden. Falls sich der eigene Hausarzt nicht an der Kampagne zur Grippeschutzimpfung beteiligt, können sich die Betroffenen der Risikogruppen an einen anderen Arzt aus dieser Liste wenden.Außerdem wird es in diesem Jahr für die Zielgruppen für die Auffrischungsimpfung gegen Sars-CoV2 oder auch für Personen über 60 Jahren, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, möglich sein, gleichzeitig beide Impfungen in den Impfzentren und den Vaxbussen zu erhalten.

sabes/stol