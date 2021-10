Grippeschutz-Impfkampagne gestartet

Aufgrund der Coronapandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen wie Abstand halten, Nasen-Mundschutz tragen und einer generellen Reduzierung der Kontakte ist die Grippesaison im vergangenen Jahr nahezu ausgefallen. Grippefälle gab es im vergangenen Winter kaum. Die Folge: Die Anzahl der Personen, die aufgrund einer Infektion eine Immunität gegen Influenza aufbauen konnten, ist nun viel geringer als in anderen Jahren. Da nun weniger Menschen gegen Influenza geschützt sind, ist die Gefahr eines Influenza-Ausbruchs in der nun kommenden kalten Jahreszeit viel größer.Deshalb wird Personen, die aus Altersgründen oder aufgrund ihres Gesundheitszustandes oder ihres Berufes von Gesetzes wegen als „Risikogruppe“ eingestuft werden (Beschluss der Landesregierung 1497 vom 28.12.2017) neben der Coronaschutzimpfung auch eine Grippeschutzimpfung empfohlen.Seit 20. Oktober 2021 (in den Altersheimen ab 25. Oktober) ist in Südtirol die Grippeschutzimpfung verfügbar. Empfohlen ist diese vor allem fürPersonen der Altersgruppe ab 60 JahrenPersonen, die ein hohes Risiko für Komplikationen aufgrund einer chronischen Erkrankung aufweisenGesundheitspersonalPersonal im öffentlichen Interesse (Ordnungskräfte etc…),schwangere FrauenKinder im Alter von 6 Monaten bis 6 JahrenDie letztgenannte Personengruppe kann die Impfung bei den Kinderärzten freier Wahl oder in den Ambulatorien der Impfzentren der Hygienedienste erhalten, wobei eine vorherige Anmeldung bei der einheitlichen Vormerkstelle notwendig ist.Personen über 80 Jahren können die Grippeschutzimpfung in den Impfzentren gemeinsam mit ihrer Coronaschutzimpfung erhalten. Dabei ist es einerlei, ob es sich um die erste oder zweite Coronaschutzimpfung oder die Booster-Impfung handelt. In den Impfbussen ist eine gleichzeitige Grippeschutzimpfung nicht möglich.Ein sehr großer Teil der Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin unterstützen auch in diesem Jahr wieder die Grippeschutzkampagne des Südtiroler Sanitätsbetriebes. An sie können sich alle Bürgerinnen und Bürger für die Grippeschutzimpfung wenden. Vorrang haben zur Zeit all jene, die einer Risikogruppe angehören. Für diese Personen ist die Grippeschutzimpfung kostenlos.

