Gröden: 3 ausländische Bergsteiger aus Klettersteig gerettet

Es war kurz vor 19 Uhr, als 3 ausländische Bergsteiger am Klettersteig „Sas Rigais“ in der Geislergruppe in Bergnot gerieten und den Notruf absetzten. Wie die 2 Libanesen und ein Kanadier der Notrufzentrale mitteilten, seien sie zwar unverletzt, wüssten aber nicht mehr weiter.Da zudem ein starkes Gewitter im Anmarsch war, stieg der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites trotz schwieriger Sichtverhältnisse auf und machte sich auf dem Weg zum Klettersteig. Die Hubschrauber-Rettungsmannschaft konnte die Bergsteiger rasch orten, sie mit der Seilwinde bergen und sicher ins Tal fliegen.Die Bergretter des Bergrettungsdienstes Gröden nahm die Bergsteiger anschließend in Empfang. Warum sich die Männer so spät am Abend und bei relativ unsicheren Wetterverhältnissen noch im Klettersteig befanden, gilt es nun zu klären.