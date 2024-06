Gröden: 80-Jähriger von Bach mitgerissen – Nachbar rettet ihn

Feuerwehrmänner ziehen den Rasenmäher aus dem Bach. - Foto: © FF Wolkenstein

Nachbar hält Mann am Arm fest, bis Verstärkung kommt

Die steile Böschung hinter dem Haus führt zum Bach hinunter. - Foto: © FF Wolkenstein

Viel mehr Wasser als üblich führt der Bach dieser Tage. - Foto: © FF Wolkenstein

Von großem Glück im Unglück sprechen alle, die am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr am Unfallort nahe der Talstation des Lifts Cadepunt waren: Normalerweise führt der Bach, der aus dem Langental kommt, nicht viel Wasser. Doch nach den Regenfällen der vergangenen Tage war der Pegel deutlich angestiegen.Von der Gefahr hatte der 80-Jährige wohl nichts geahnt, als er seinen schweren Benzin- Rasenmäher wie gewohnt zum Ufer nahe seines Hauses schob, um ihn dort nach dem Mähen zu säubern.Wie genau der Mann ins Wasser gefallen ist, ist nicht bekannt. Denkbar ist, dass die Maschine ins Wasser glitt und er sie festhalten wollte oder von ihr mitgerissen wurde.Eine englische Urlauberin im Nachbarhaus hatte den Unfall beobachtet und schlug sofort bei ihrem Gastgeber Alarm: Dieser zögerte nicht und schaffte es, den 80-Jährigen an einem Arm zu fassen und festzuhalten. Die Frau des Nachbarn alarmierte die Einsatzkräfte.Einige Männer der örtlichen Feuerwehr waren zu der Zeit gerade in ihrer Einsatzhalle und rückten sofort aus, gemeinsam mit Kollegen des örtlichen Weißen Kreuzes. Zu 6 schafften sie es, den Mann aus den Fluten zu ziehen. „Hätte der Nachbar ihn nicht so lange gehalten, er wäre unter die nahegelegene Holzbrücke gezogen worden und wir hätten ihn weiß Gott wo aus dem Wasser fischen müssen“, erzählt Feuerwehrkommandant Mussner.Der Notarzt, der mit dem Hubschrauber des Aiut Alpin Dolomites an der Unfallstelle eintraf, versorgte den Mann gemeinsam mit den Sanitätern. Der Verunfallte war bei Bewusstsein, hatte an den Beinen Abschürfungen erlitten. Er wurde ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.