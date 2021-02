Gröden: Carabinieri lösen Party mit 200 Jugendlichen auf

Rund 200 Jugendliche haben jeglichen Corona-Regeln zum Trotz eine große Party gefeiert. Doch dies entging den Carabinieri nicht: Sie lösten die Feier in einem Lokal in Wolkenstein in Gröden auf und es wurden saftige Strafen verteilt.