Gröden: Projekt für Standseilbahn auf den Monte Pana gutgeheißen

Zweites Projekt nicht gutgeheißen

„Center Iman ist die bessere Wahl“

Das Projekt, das von der Gruppe „Sunpana“ eingereicht wurde, sieht eine moderne Standseilbahn vor, die vom Center Iman in St. Christina startet und bis auf den Monte Pana führen soll.„Die Dienststellenkonferenz hat das Projekt mit Auflagen positiv begutachtet. Heißt, dass alle Regeln, die im Gebietsplan Seiser Alm vorgesehen sind, auch eingehalten werden müssen“, sagt Alfreider. Die positive Umweltprüfung beinhalte unter anderem die Bedingung, dass nur eine einzige Anlage auf den Monte Pana führen darf.Derzeit gibt es bereits einen Zweier-Sessellift, der noch im Betrieb ist. Er hat aber nur eine geringe Kapazität, fährt langsam und ist in die Jahre gekommen, deshalb möchte man ihn gerne durch eine moderne Bahn ersetzen. Und dafür gibt es 2 Projekte: eine Umlaufbahn, die von Ruacia am Fuße der Saslong aus auf den Monte Pana fahren sollte, und die Standseilbahn Vor einigen Monaten stellte die Dienststellenkonferenz dem Projekt der Umlaufbahn aber kein positives Gutachten aus. Das Projekt wurde daraufhin auf Eis gelegt.„Die Gemeinde hat ohnehin das Projekt der Standseilbahn unterstützt, da wir der Meinung sind, dass die Talstation beim Center Iman sein sollte, weil der Monte Pana weniger ein Skigebiet ist, sondern mehr ein Langlaufgebiet und eine Zone, wo Kinder und Anfänger Ski fahren lernen“, sagt der Bürgermeister von St. Christina , Christoph Senoner.Wie es nun weitergeht, wisse man aber noch nicht. Vielleicht müsse man auf das Auslaufen der Konzession des alten Lifts warten oder es gibt eine Einigung mit dem jetzigen Konzessionär. Das hänge aber nicht von der Gemeinde ab, sondern von den Proponenten, so der Bürgermeister.„Der Ball liegt jetzt bei den Proponenten des Projekts und bei der Gemeinde St. Christina “, sagt Landesrat Alfreider.