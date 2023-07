Grödner Joch: Erste Fahrzeuge aus Gerölllawine befreit – Totalschaden

Der Wohnwagen ist verwüstet. - Foto: © FFW

Beliebt bei Campern

Weitere Fahrzeuge sind noch unter der Lawine und warten darauf, befreit zu werden. Die Einsatzkräfte sind mit 2 Baggern vor Ort und schaufeln was das Zeug hält. Am Nachmittag konnten sie einen weiteren Van freilegen. Auch dieser ist total verwüstet.Der Wohnwagen, der als erstes freigelegt wurde, ist total verbogen. Außerdem sind die Fenster kaputt und der Innenbereich ist voller Schlamm und Steinen. Glücklicherweise wurde keiner verletzt, als die Lawine abging.Der zweite Van hingegen ist kaum wiederzuerkennen. Das Auto ist völlig verformt und das Dach eingedrückt.Die Feuerwehr von Kolfuschg/Calfosch ist vor Ort und hilft bei den Arbeiten.Der große Parkplatz unterhalb des Pisciadù-Bergs ist sehr beliebt bei Wanderern und Bergsteigern. Oft übernachten sie in ihren Wohnwagen, um in aller Früh aufzubrechen. Der Parkplatz ist auch deshalb so beliebt, weil er leicht zugänglich ist: Er liegt direkt an der Passstraße.Am Samstagabend wurden die Camper und geparkten Autos aber von der Gerölllawine überrascht. 4 Autos wurden begraben. Hier lesen Sie die Details dazu.