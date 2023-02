Großaufgebot an Einsatzkräften kämpft am Mitterberg gegen die Flammen

Besonders die Trockenheit begünstigt ein Ausbreiten der Flammen. - Foto: © MairFilms

Gegen 10 Uhr ging der erste Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr von Auer ein. In der Nähe einer Häusergruppe an der Straße Richtung Klughammer war ein Brand ausgebrochen. Da dieser binnen kürzester Zeit erhebliche Ausmaße angenommen hatte, wurden in der Folge die Wehren von Neumarkt, Pfatten, St. Josef am See, Montiggl sowie Tramin, Montan und St. Anton/Pfuss nachalarmiert.Der Brand erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 2 Hektar. Im Moment wird das Feuer vom Boden über mehrere Pumpen sowie mit dem Löschhubschrauber aus der Luft bekämpft. „Der heftige Wind, der die Flammen nach oben steigen lässt, macht uns sehr zu schaffen – ebenso wie die extreme Trockenheit“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Auer, Dietmar Stedile.Eine Gruppe Wanderer, die sich bei Brandausbruch in der Gegend befand, konnte im letzten Moment von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Es besteht zur Zeit keine Gefahr für die Bevölkerung.Im Einsatz stehen weiters die Bergrettung Überetsch und der CNSAS Unterland, der Bezirksfeuerwehrinspektor sowie die Behörden.