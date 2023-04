Große Anteilnahme: Innehalten im Gedenken an Andrea Papi

Bürgermeister: „Was soll ich in die Verordnung schreiben? Dass die Leute das Haus nicht verlassen dürfen?

Familie und Freunde von Andrea Papi werden sich in der Kirche von San Bartolomeo versammeln. Die große Trauergemeinde, die erwartet wird, kann die Zeremonie im Freien über Lautsprecher mitverfolgen.Landeshauptmann Maurizio Fugatti wird anwesend sein, auch andere Vertreter von Politik und Gesellschaft werden erwartet. In einiger Entfernung zur Kirche steht ein großer Parkplatz zur Verfügung, es wird ein Shuttle-Service eingerichtet, die Straßen des Dorfes sind für den Verkehr gesperrt.Die Kirche liegt unweit des Hauses der Papi. Die Flaggen werden als Zeichen der Trauer auf Halbmast gesetzt. Eine Schweige- und Gedenkminute am Arbeitsplatz ist für 15 Uhr angeordnet.Die gesamte Talschaft wird heute Nachmittag innehalten: Und wohl nicht nur sie.Der Bürgermeister von Caldes, Antonio Maini, sagt: „Vielleicht denken diejenigen, die den Ort nicht kennen, dass Andrea in unzugängliche, wilde Gegenden gelaufen ist. Aber er war auf einer Forststraße, in einem Teil des Berges, der von vielen Menschen begangen und bearbeitet wird. Es ist ein Berg, aber es ist kein isolierter, versteckter Ort. Ich bin gebeten worden, eine Verordnung zu erlassen, um die Sicherheit meiner Mitbürger zu gewährleisten. Aber was soll ich in diese Verordnung schreiben? Das Haus nicht verlassen? Denn der Bär ist ja unweit der Häuser und nicht an einem abgelegenen Ort.“