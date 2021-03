VdS: „Große Impfbereitschaft in den Seniorenwohnheimen“

„Fast 65 Prozent der Mitarbeiter sind inzwischen geimpft oder warten auf ihre Covid-Impfung“, freut sich der Präsident des VdS, Moritz Schwienbacher. „Bei den Heimbewohnern liegen wir bei den bereits Geimpften und den Impfwilligen bei nahezu 90 Prozent.“Von den 4.968 Mitarbeitern in den Südtiroler Seniorenwohnheimen (Stand Ende Februar 2021) haben bereits 2.249 (45 Prozent) die Corona-Impfung erhalten. Eine Umfrage des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) hat ergeben, dass sich weitere 984 Mitarbeiter (20 Prozent) impfen lassen wollen und auf eine erste Impfung warten. „Das zeigt, die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern ist groß“, freut sich Schwienbacher, Präsident des VdS. Bei den restlichen Mitarbeitern ist die Entscheidung noch offen.Die Gründe, warum sich viele Mitarbeiter jetzt impfen lassen möchten, sind im Wesentlichen zwei. Der erste Impfaufruf kam um die Weihnachtszeit. „Damals wurde uns erstaunlich schnell die Möglichkeit geboten zu impfen“, erinnert sich Schwienbacher „viele Mitarbeiter zogen es vor, sich noch einmal besser zu informieren.“ Das sei inzwischen mithilfe des Verbandes und der Verantwortlichen in den 78 Seniorenwohnheimen auch geschehen. So wurden unter anderem Online-Info-Veranstaltungen mit verschiedenen Experten, wie mit dem bekannten Immunologen Bernd Gänsbacher organisiert.„Ein anderer Grund ist der, dass Mitarbeiter nach überstandener Covid-Erkrankung drei Monate warten müssen, bis sie geimpft werden können“, erklärt Schwienbacher.Zurzeit sind es 664 Mitarbeiter, die in den letzten drei Monaten an Covid-19 erkrankt waren oder es noch sind und somit sich noch nicht impfen lassen können. „Es ist davon auszugehen, dass noch weiter Impfwillige hinzukommen,“ ist Schwienbacher überzeugt.Die allermeisten Heimbewohner (fast 90 Prozent) sind inzwischen geimpft oder wollen sich impfen lassen. Bei den restlichen Heimbewohnern handelt es sich um Senioren, die entweder aktuell an Covid -19 erkrankt sind oder in den letzten drei Monaten erkrankt waren, Heimbewohner, die Kontraindikationen zu einer Impfung aufweisen oder bei denen die Entscheidung noch offen ist.„Wenn alle, die auf ihre Impfung warten, geimpft sind, kann hoffentlich bald wieder etwas mehr Normalität in die Südtiroler Seniorenwohnheime einkehren“, betont Präsident Moritz Schwienbacher.

