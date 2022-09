Große Suchaktion in Schnals: Abends nicht zur Similaunhütte zurückgekehrt

Der Urlauber aus Deutschland war am gestrigen Donnerstag bei der Similaunhütte eingekehrt. Dort kündigte er an, die Finailspitze besteigen zu wollen.Am Abend kehrte der Mann nicht zur Hütte zurück. Nicht klar ist, ob er ins Tal abgestiegen ist oder ob er sich in Bergnot befindet.Der Wirt schlug Alarm: Die Bergretter des AVS Schnals und jene der Finanzpolizei suchen seit gestern mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Genauere Angaben zu seiner Person liegen nicht vor. Da für den morgigen Samstag ein Wintereinbruch angekündigt ist, wird die Suche den ganzen Tag über fortgesetzt.Die Schnalser Bergretter bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten Urlauber. Sollte er ins Tal abgestiegen sein ohne sich bei der Hütte abzumelden, ist er gebeten, sich möglichst schnell zu melden. Die Bergrettung Schnals (335 801 0915) oder die Similaunhütte (0473 669711) können verständigt werden.