Gruppenvergewaltigung: Urlauberin kommt zurück, um auszusagen

Eigentlich war die Frau, die in einem nordeuropäischen Land lebt, bereits für den gestrigen Freitag vorgeladen worden. Doch sie ließ wissen, dass sie es aus terminlichen Gründen nicht geschafft habe, kurzfristig die Rückkehr nach Südtirol zu organisieren.U-Richterin Elsa Vesco, die das Beweissicherungsverfahren anberaumt hatte, vertagte deshalb auf den 19. Mai. An diesem Tag wird die Richterin die Frau, die schwere Anschuldigungen gegen 3 Kosovaren im Alter von 22, 26 und 28 Jahren erhoben hatte, anhören.Das mutmaßliche Opfer hat bisher nur gegenüber den Carabinieri geschildert, was ihr in der Nacht auf den 17. Jänner in Gröden wiederfahren sei, vor dem ermittelnden Staatsanwalt hat sie noch nicht ausgesagt.Wie berichtet, sitzen die 3 Tatverdächtigen im Trienter Gefängnis in vorbeugender Verwahrungshaft. Ihnen wird zur Last gelegt, der Urlauberin sexuelle Gewalt angetan zu haben – zuerst im Auto, dann in einem Hotelzimmer und erneut, nachdem man sie zu ihrer Unterkunft zurückgebracht habe.Den Ermittlern liegen Überwachungsvideos vom Lokal, vor dem die Frau die Männer kennengelernt hatte und vom Hotel vor. Weiters gibt es eine Aufnahme, die einer der Tatverdächtigen mit seinem Handy im Hotelzimmer gemacht haben soll.Die Verteidiger der Kosovaren, Marco Ferretti, Federico Fava und Enrico Lofoco hatten inzwischen die Möglichkeit, alle Aufnahmen zu sichten. Besonders das Handyvideo werten sie als entlastend für ihre Mandanten. Aus diesem Grund – und angesichts der Tatsache, dass bis zur Aussage der Urlauberin noch 2 Monate vergehen – dürfte die Verteidigung schon in den nächsten Tagen die Überstellung der Kosovaren in den Hausarrest beantragen.