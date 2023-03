Gruppenvergewaltigung: Zellentüren bleiben zu – Hausarrest (vorerst) abgelehnt

U-Richterin Elsa Vesco hatte einem entsprechenden Antrag für alle 3 Männer gerade erst eine Absage erteilt. Wie berichtet, kommt die Urlauberin im Mai nach Bozen, um bei einem Beweissicherungsverfahrens angehört zu werden. Da bis dahin noch 2 Monate vergehen und Videoaufnahmen – zumindest nach Ansicht der Verteidiger – ihre Mandanten entlasten würden, hatten sie deren Überstellung in den Hausarrest beantragt, waren bei Richterin Vesco aber abgeblitzt.Einer der Männer hatte auch das Freiheitsgericht angerufen. Sollte ihm dieses am Freitag den Hausarrest zugestehen, könnte sich dies auch auf die anderen beiden Verdächtigen auswirken.Ihnen wird zur Last gelegt, der Urlauberin aus Nordeuropa in der Nacht auf den 17. Jänner in Gröden sexuelle Gewalt angetan zu haben – zuerst im Auto, dann in einem Hotelzimmer und erneut, nachdem man sie zu ihrer Unterkunft zurückgebracht habe. Den Ermittlern liegen Videoaufnahmen vom besagten Abend vor. Noch ausständig ist indes das Ergebnis der toxikologischen Tests, durch die abgeklärt werden soll, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren bzw. ob der Frau bewusstseinsverändernde Substanzen verabreicht worden sein könnten.