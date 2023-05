Gutachter: 21-jähriger Brandstifter von Bozen „voll zurechnungsfähig“

Gutachter: Voll zurechnungsfähig

Über Wochen hinweg hatten Waldbrände die Feuerwehren in Bozen auf Trapp gehalten.Recht schnell bestand der erhärtete Verdacht, dass die Brände gelegt waren. Am 26. August wurde schließlich bei einem Brand am Guntschnaberg ein 21-Jähriger unter dringendem Tatverdacht gefasst (Hier lesen Sie mehr dazu). Er wurde zuerst unter Hausarrest gestellt und in der Folge unter Auflage der Unterschriftspflicht bei den Ordnungshütern wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Zuge der Ermittlungen, bei denen auch Bilder von Überwachungskameras ausgewertet wurden, stellte sich heraus, dass der Verdächtige sich zum Zeitpunkt mehrerer Brände immer in der Nähe aufgehalten hatte.Inzwischen wird der 21-Jährige verdächtigt, rund um Bozen insgesamt 10 Brände gelegt zu haben.Am Dienstag präsentierte im Zuge dieses Beweissicherungsverfahrens der vom Richter mit der Expertise beauftragte Psychiater Fabio Bonadiman sein Gutachten. In diesem kommt er zum Schluss, dass der 21-Jährige voll zurechnungsfähig ist.Um jemanden als pathologischen Brandstifter einzuordnen, muss nämlich eine weitere psychiatrische Pathologie gegeben sein. Eine solche habe er beim jungen Mann allerdings nicht feststellen können. Folglich könne der 21-Jährige auch nicht als Pyromane eingestuft werden.Ob die von Verteidigung und Staatsanwaltschaft ernannten Gutachter zum selben Schluss gekommen sind, wird sich am 20. Juni zeigen. Dann nämlich sind sie am Zug, ihre jeweiligen Expertisen vorzustellen.