Haftbefehl für S. M.: 38-Jährige nun hinter Gittern

Polizei musste mehrmals täglich wegen S. M. anrücken

Gestern Abend bemerkten Streifenpolizisten am Parkplatz in der Nähe des Einkaufszentrums Twenty in Bozen 2 Frauen, die sich heftig stritten. Eine von ihnen war S. M., eine 38-Jährige aus Bozen , die bereits mehrfach vorbestraft ist. Sie hatte wenige Stunden zuvor einen Strafbefehl zur Verbüßung einer 5-monatigen Haftstrafe erhalten: für eine Serie von schweren Autoeinbrüchen in Oberau bzw. Haslach am 7. Mai. Dabei hatte sie mit einem aus einem Bus oder Zug gestohlenen Hammer Autoscheiben eingeschlagen. Sie war in flagranti verhaftet und verurteilt worden. Wie es heißt, nicht zum ersten Mal. Die Frau war Ende Juni aus einer Sozialwohnung, die sie zu einer Art Zufluchtsort für Kriminelle und Herumtreiber gemacht haben soll, delogiert worden. Ihre kriminellen Aktivitäten setzte sie aber offenbar fort: Sie soll mehrfach Kosmetika und Parfums aus Geschäften in Südtirol gestohlen haben.Nach ihrer Verhaftung gestern Abend befindet sie sich nun im Gefängnis von Spini di Gardolo in Trient, wo sie ihre Strafe verbüßen wird.Quästor Paolo Sartori hat angesichts ihrer zahlreichen Vorstrafen das Verwaltungsverfahren für die Verhängung der Sonderüberwachung eingeleitet.In den letzten Wochen sei die Polizei mehrmals täglich gezwungen gewesen, wegen dieser Frau einzugreifen, wodurch die Beamten „von den normalen institutionellen Diensten der Generalprävention zum Schutz der Bürgerschaft abgelenkt wurden“, betont der Quästor in einer Aussendung. „Leider haben die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausgereicht, um sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, das Gesetz zu respektieren und ehrlich zu leben.“