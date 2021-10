Haftbefehl vollstreckt: 37-Jähriger wegen Wucherei festgenommen

Der 37-Jährige Italiener D.A. saß am Steuer eines Milchtankwagens, als er von den Beamten der Staatspolizei angehalten wurde. Da gegen ihn ein Haftbefehl wegen Wucherei des Gerichts von Torre Annunziata vorliegt, wurde der Mann umgehend in das Gefängnis von Bozen überstellt.Es handelt sich hierbei um den letzten von 12 Haftbefehlen, welche im Zuge einer in der Provinz Neapel gestarteten Operation vollstreckt worden waren. In allen Fällen wurde den Gesuchten Wucherei oder Erpressung zur Last gelegt.Weitere Kontrollen hat die Staatspolizei kürzlich am Bahnhof Brenner durchgeführt. Dabei wurden mehrere ausländische Bürger ins Visier genommen. Einige von ihnen konnten keine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen, andere hatten keinen Green-Pass bei sich. Sie wurden allesamt nach Österreich zurückgeschickt.

