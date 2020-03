Haftprüfung bestätigt: Lukas Oberhauser bleibt in Haft

In einer Videokonferenz zwischen dem Bozner Gefängnis und dem Landesgericht fand am Freitagvormittag die Haftprüfung für den des Mordes an Barbara Rauch bezichtigten Lukas Oberhauser statt. Dabei wurde bestätigt, dass der 25-Jährige in Haft bleibt.