Haschisch und Kokain: 24-jähriger Partschinser festgenommen

Im Rahmen intensiver Kontrollen stießen die Carabinieri von Schlanders auf den amtsbekannten 24-Jährigen, der unterwegs nach Meran war. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Ordnungshüter eine geringe Menge an Drogen. Daraufhin entschlossen sie sich die Wohnung des jungen Mannes unter die Lupe zu nehmen.Dort entdeckten sie etwa 130 Gramm Haschisch, 110 Gramm Marihuana und etwas mehr als 12 Gramm Kokain.Die Drogen wurden ins Analyselabor der Carabinieri geschickt, das Kokain hatte demnach eine Reinheit von rund 60 Prozent. Marihuana hingegen sei aus Faserhanf hergestellt worden und hatte einen niedrigen THC-Gehalt, womit es nicht als Droge eingestuft werde. Unklar ist, ob der mutmaßliche Dealer aus Partschins von einem anderen Dealer betrogen wurde, oder ob er es bewusst in dieser Form an seine „Kunden“ verkaufen wollte, so die Carabinieri in der Presseaussendung.Für den jungen Mann klickten die Handschellen. Er wurde der Justizbehörde übergeben und in den Hausarrest überstellt.

