Hat der Lockdown die Südtiroler verändert? Und wenn ja, wie?

Die Erhebung wird in Zusammenarbeit mit dem Forum Prävention durchgeführt und soll darüber Auskunft geben, wie sich in besonderer Weise die Gewohnheiten und Lebensstil der Südtiroler in Zeiten der Ausgangssperren verändert haben.Erhoben werden vor allem Daten zum Alltagsleben in den Bereichen Arbeits- und Lehrmethoden, häusliche Stimmung, Ernährungsgewohnheiten, körperliche Betätigung, Freizeit, Werte,Vertrauen in Institutionen oder Gefühle.Die gesammelten Informationen sollen anschließend unter anderem auch dazu dienen, die etwaigen Bedürfnisse der Bevölkerung zu verstehen und mögliche Strategien zu entwickeln, die einen gesünderenLebensstil fördern.Zur Teilnahme aufgerufen sind rund 4000 Südtiroler im Alter zwischen 14 und 80 Jahren. Sie erhalten in den kommenden Tagen eine Mitteilung per Post. Auszufüllen ist der Fragebogen anschließend online.

deb