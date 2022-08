Heftige Gewitter in einigen Teilen Südtirols niedergegangen

Am späten Freitagabend und in der Nacht auf Samstag sind in einigen Orten Südtirols heftige Gewitter mit rund 500 Blitzen niedergegangen. Neben Teilen des Eisacktals und des Burggrafenamtes waren vor allem das Gebiet rund um Welschnofen sowie der Süden des Landes besonders stark von den Unwettern betroffen.Da die Gewitter nur langsam weiterzogen, fielen stellenweise große Regenmengen. Am meisten Regen wurde bei der Wetterstation in Welschnofen mit rund 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde gemessen, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin unterstreicht.Am heutigen Samstag bleibt das Wetter wechselhaft und es gibt eine Mischung aus Sonne und Quellwolken. Vor allem am Nachmittag und am Abend sind wieder Gewitter und Regenschauer zu erwarten. Auch am Sonntag ist neben sonnigen Abschnitten immer wieder mit Regen zu rechnen. In der kommenden Woche bessert sich das Wetter wieder und es wird sommerlich warm mit viel Sonnenschein und Temperaturen von über 30 Grad Celsius.