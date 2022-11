Heidrun Goller ist die neue Vorsitzende der KVW Frauen

„Als Frau ist es mir wichtig, die verschiedenen Rollen der Frau hervorzuheben, sie in ihren Funktionen zu stärken und somit die soziale und wirtschaftliche Gleichwertigkeit der Frauen und Männer einzufordern. Den schwesterlichen Umgang, welchen ich bei den KVW Frauen erfahren durfte, möchte ich weitertragen und auch in die Arbeit des Landesausschusses integrieren“, so die neue Vorsitzende, die in die großen Fußstapfen von Helga Mutschlechner Holzer tritt, die die KVW Frauen 19 Jahre lange als Vorsitzende führte.Unterstützt wird Heidrun Goller insbesondere von den beiden Stellvertreterinnen Margareth Fink und Gudrun Warger und vom restlichen Ausschuss. Die Amtsperiode dauert 4 Jahre.Die KVW Frauen, eine der ersten eigenständigen Frauenorganisationen Südtirols, setzen sich seit jeher für eine moderne, effiziente Familienpolitik, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Altersvorsorge für Frauen und den einkaufsfreien Sonntag ein. Gerne arbeiten die KVW Frauen mit anderen Frauenorganisationen in Südtirol und darüber hinaus zusammen, so wie bei beispielweise beim internationalen Netzwerktreffen der KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) Frauenorganisationen aus Deutschland, Österreich, Schweiz im Juni diesen Jahres in Brixen.Heidrun Goller dankte in der Sitzung für den ihr entgegengebrachten Vertrauensvorschuss. „Als Mutter und Großmutter versuche ich die christliche Soziallehre täglich anzuwenden… auch wenn es mir nicht immer so gelingt, wie ich es mir vorstelle. Die verantwortungsvolle Aufgabe als Vorsitzende der KVW Frauen gibt mir zahlreiche Möglichkeiten mich beratend und konstruktiv kritisch für sozial gerechte Themen nachhaltig und generationenübergreifend einzusetzen“.