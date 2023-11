Helmut Kritzinger zu Grabe getragen

Viele Blumen begleiteten den Verstorbenen auf seinem letzten Weg. - Foto: © krs

„Traditionsverbundener Sarner und überzeugter Südtiroler“

Helmut Kritzinger bei einem Interview mit den „Dolomiten“ im Jahr 2018. <?ZS?><?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0"?><?TrVer?><?Uni Kapitaelchen="100ru"?><?_Uni?><?FW "2pt"?><?PH PHFormat="$($IptcQue$/)"_?><?PH PHFormat="$($IptcAN)"_?><?_Uni?><?ZA?> - Foto: © br

Anteilnahme des österreichischen Parlaments

„Er war in schwierigen Lebensphasen stets unser Fels in der Brandung, und alle haben sich an ihm festgehalten. Seine Lebensfreude und sein Tatendrang und die Liebe für seine Familie, aber auch für Tirol werden immer in uns weiterleben,“ hieß es in einem Rückblick auf sein Leben, den seine Söhne Meinhard und Georg verlasen.Helmut Kritzinger war in zahlreichen politischen Gremien diesseits und jenseits des Brenners tätig und hat unter anderem den Tiroler Seniorenbund aufgebaut. Er war ehemaliger österreichischer Bundesratspräsident und bis zu seinem Tod Obmann des Heimatpflege- und Kulturvereins Sarntal und Sarner Ehrenbürger. Helmut Kritzinger war am Samstag 95-jährig nach nur 2 Tagen Aufenthalt im Sarner Spital unerwartet schnell gestorben.Den Sterbegottesdienst zelebrierte Pfarrer P. Basilius Schlögl. Mit am Altar standen 8 weitere Priester: Abt German Erd vom Kloster Stams, der Abt von Muri Gries, P. Peter Stuefer, Althochmeister P. Bruno Platter, Prior Arnold Wieland, der Dekan von Bozen, Bernhard Holzer, Altdekan P. Paul Lantschner, P. Urban Stillhard und der Neupriester Maximilian Maria Stiegler. Der Kirchenchor Sarnthein und das Streicher-Quartett der Geschwister Ploner gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit.Auch viele politische Weggefährten erwiesen Helmut Kritzinger die letzte Ehre, darunter Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmann a. D. Luis Durnwalder, die Nordtiroler Altlandeshauptleute Herwig van Staa und Günther Platter und die Landesobfrau im Tiroler Seniorenbund, Patrizia Zoller-Frischauf.„Helmut Kritzinger war ein traditionsverbundener Sarner und ein überzeugter Südtiroler. Er trug seine Heimat, sein Tal und die Menschen Zeit seines Lebens immer im Herzen“, sagte der Landtagsabgeordnete Franz Locher in seiner Gedenkrede. Südtirol sei ihm stets ein Herzensanliegen gewesen. „Seine Ideen und Initiativen galten den Menschen und ihrem Wohlbefinden, er hat auf die Menschen geschaut“, so Locher.An der Verabschiedung nahmen auch Vertretungen verschiedener Stände und Vereine, darunter die Familiaren des Deutschen Ordens, der Heimatpflege- und Kulturverein Sarntal und eine Abordnung der Sarner Schützen teil.Letzte Worte an den Verstorbenen richtete Altlandeshauptmann Herwig van Staa, der ihn als langjährigen politischen Weggefährten und Freund bezeichnete. Er übermittelte die Anteilnahme des österreichischen Parlaments und würdigte die Verdienste des Verstorbenen. „Helmut war immer mit Südtirol eng verbunden und war unermüdlich tätig, um sein Werk, seine Ziele zu erreichen. Er war stets um eine friedvolle Zukunft in unserer Gesellschaft bemüht“, sagte er. Der Glaube an Gott, die Einheit des Landes und die Würde des Menschen seien ihm wichtig gewesen.