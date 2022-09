Helmut Tauber: „Tourismus neu denken“

Das diesjährige Motto des Welttourismustages lautet Tourismus neu denken. „Dieses Motto passt sehr gut zur aktuellen Diskussion in Südtirol, wie im Zuge der Debatte um das Landestourismusentwicklungskonzept eine intensive Diskussion über die zukünftige Ausrichtung des heimischen Tourismus geführt worden ist“, betont Tauber.„Tourismus neu denken hat mit Nachhaltigkeit, klimafreundlichem Handeln, Integration, Mobilität aber auch mit der neuen Arbeitswelt und dem geänderten Freizeitverhalten der Menschen zu tun“, so Tauber weiter.Der Tourismus und die Familien, die in diesem Sektor tätig sind, sind somit einer Vielzahl von soziokulturellen und wirtschaftlichen Faktoren ausgesetzt, die einem ständigen Wandel unterzogen sind.„Darauf gilt es gekonnt zu reagieren, das macht den Bereich auch spannend, zugleich bringt dieser Wandel aber immer wieder Umbrüche und Unsicherheiten mit sich“, unterstreicht Tauber und erwähnt die Problematiken der hohen Energiepreise, des Mitarbeitermangels, der Nachfolgeproblematik, der Digitalisierung.„Gerade in diesen Bereichen ist es in Zukunft notwendiger denn je, den Gastbetrieben konkrete Hilfestellungen zu gewähren und normative Rahmenbedingungen zu ändern, wenn wir wollen, dass der Tourismus in den alpinen Regionen weiterhin für sichere Arbeitsplätze, Einkommen, Wohlstand und regionale Wertschöpfung sorgen soll. In der Region Trentino-Südtirol generiert der Sektor über 30 Prozent der gesamten Wertschöpfung. Das ist beachtlich“, schreibt Tauber abschließend zum Welttourismustag 2022.