Hepatitis-C-Vorsorge: Mittlerweile über 16.000 Tests

Infos zu den Screening Days vom 14.-15. April

Diese Zahl zeigt, dass die Initiative wichtig und derart gut von der Bevölkerung angenommen worden ist, dass für Freitag, 14. und Samstag, 15. April weitere Screening Days ins Leben gerufen wurden. Vormerken kann man sich telefonisch über die einheitliche Vormerknummer 100 100, die eigene Vorwahl vorangestellt, oder online über die Seite SaniBook.„Die Bereitschaft der Südtirolerinnen und Südtiroler, sich testen zu lassen, freut uns sehr“, äußert sich dazu Elke Maria Erne, Primarin der Abteilung für Infektionskrankheiten des Krankenhauses Bozen und Verantwortliche für das Vorsorgeprogramm. „Und wir wiederholen es immer wieder: jeder einzelne rechtzeitig entdeckte Fall bedeutet eine Unterbrechung der Ansteckungskette. Vor allem bedeutet es aber, einen Menschen vor einer schweren Erkrankung wie Leberzirrhose oder Leberkrebs, mit all den negativen Auswirkungen für seine Lebensqualität, zu bewahren.“„Mit Medikamenten kann Hepatitis C heute in 98 Prozent der Fälle völlig ausgeheilt werden. Daher lade ich Sie dazu ein, sich an den nächsten Screening Days zu beteiligen, sofern sie dies noch nicht getan haben. Ein einfacher und schneller Test reicht aus, um die Gewissheit zu erhalten, noch nie mit dem Virus in Kontakt gekommen zu sein. Darüber hinaus bedeutet es auch eine Sicherheit für die Menschen, die uns am Herzen liegen und die nicht in die betreffende Altersgruppe für die Vorsorge fallen.“Für die Teilnahme an den Screening Days am Freitag, den 14. und Samstag, den 15. April können Sie sich unter der einheitlichen Telefonnummer 100 100 anmelden, die eigene Vorwahl vorangestellt, oder Sie merken sich über das Portal SaniBook vor.Mit einem Klick auf das Feld „Hepatitis-C-Vorsorge (HCV-Virus) vormerken“ in SaniBook kann - nach Eingabe der Steuernummer und der Nummer der Gesundheitskarte - Einsicht in alle verfügbaren Termine genommen werden.Sie können den Ort der Blutabnahmestelle und die gewünschte Zeit auswählen, indem Sie nach unten scrollen und den bevorzugten Ort in den Filter eingeben. Sobald Sie diesen gefunden haben, können Sie per Mausklick bestätigen. An den Screening Days ist es nicht möglich, den Test mit anderen Blutanalysen zu kombinieren.