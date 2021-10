Herbert Pixner-Konzert verschoben

Das Konzert wird am 28. November 2021 nachgeholt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Konzerttermin und müssen nicht umgetauscht werden. Restkarten für den 28. November sind im Vorverkauf erhältlich.Das Herbert Pixner Projekt steht für intelligente, authentische Instrumentalmusik mit viel Leichtigkeit in einem eindrucksvollen Zusammenspiel. Hier werden vielfältige Klangteppiche gewoben, es ist Platz für sanfte Melancholie und auch für vor nichts Halt machenden Ausbrüchen.Kartenvorverkauf: in allen Athesia Buchhandlungen und online unter www.ticketone.it Infos unter der Nr. 0473 270256 oder [email protected] Restkarten im Vorverkauf und an der Abendkasse.

stol