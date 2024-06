Hero radelt für Gino

Foto: © BettiniPhoto© / Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAg

Die Tage des BMW HERO Südtirol Dolomites 2023 waren geprägt von der Nachricht des schrecklichen Unfalls, bei dem der Schweizer Radrennfahrer Gino Mäder auf der fünften Etappe der Tour de Suisse ums Leben kam. Genau deshalb möchte die HERO-Organisation dieses Jahr zu seinen Ehren eine Spendensammlung in einem von Gino selbst praktizierten „Format“ ins Leben rufen, denn der Schweizer Radsportler nutzte seine Platzierung, um Geld für verschiedene Umweltprojekte zu sammeln.„Ginos dramatischer Unfall hat uns zutiefst betroffen. Seine Ideale, seine Leidenschaft und sein Engagement für den Radsport und die Umwelt sind uns sehr nahe,“ so Gerhard Vanzi, CEO von HERO, „weshalb wir uns für seine Anliegen einsetzen.“Aus diesem Grund hat sich das HERO-Organisationskomitee dazu entschieden, die Initiative des Vereins Ride For Gino zugunsten eines Umweltschutzprojekts im Kanton Jura unterstützen, bei dem 15 landwirtschaftliche Betriebe mit dem Ziel gefördert werden, die Artenvielfalt in ihrer Umgebung durch die Anpflanzung von Hecken, die Anlage von Teichen und die Errichtung kleiner Strukturen zu schützen.„Und immer sind da Spuren deines Lebens. Gedanken, Bilder und Augenblickliche. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen. Auf der Suche nach passenden Worten für Ginos Todesanzeige bin ich über diese Zeilen gestoßen. Und sie sprachen mir aus tiefstem Herzen“, erzählt Laura Jörin, Ginos Schwester und Gründerin des Vereins, der seinen Namen trägt.„Die Anteilnahme und Unterstützung, die Wertschätzung Ginos Person und die unglaubliche Liebe, die wir erfahren, ist unbeschreiblich. Nach wie vor nehmen Menschen Anteil an Ginos tragischem und unfassbaren Unglück und zeigen, dass er nicht vergessen ist, wir werden ihn nie vergessen lassen. Mit Hilfe des Vereins rideforGino lassen wir seinen Einsatz für die Umwelt und seine Hoffnung auf eine Zukunft, in der alle Menschen ihren Teil zum Umweltschutz beitragen, weiterleben. Wir unterstützen mit rideforGino Umweltprojekte verschiedenster Art und lassen ihn somit nie vergessen.“Während der Veranstaltung können sich die Teilnehmer mit 2 Aktionen an der Initiative beteiligen. Zum einen steht am Abend des 13. Juni im Rahmen der HERO Charity Night oder bei Dolomiti Adventures in Wolkenstein ein Armband zum Preis von 10,00 Euro zum Verkauf. „Schön wär´s, wenn die HEROes dieses Armband während des Rennens am Samstag, den 15. Juni, tragen würden“, meint Vanzi. Natürlich kann das Armband auch online auf der Website theHEROmall.com erworben werden.Andererseits findet im ZERO Village die Aktion „Ride for Gino Challenge“ statt: An den Tagen des HERO Bike Festivals kann jeder Besucher einen Kilometer auf einem Technogym-Fahrrad zurücklegen und so seinen Anteil an der Langstrecke des HERO (86 Kilometer mit 4.500 Metern Höhendifferenz) beitragen. Die Initiative wird von den Partnern Generali-Cattolica und NORQAIN unterstützt.Die Umsetzung des Projekts ist dank der technischen Unterstützung vom italienischen Softwarehaus Challenger App möglich, das eine Indoor-Trainingsplattform entwickelt hat.Der offizielle Hashtag zur Unterstützung der Initiative in den sozialen Medien lautet #rideforGino.