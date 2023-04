Herr Peterlin, bringt das verlängerte Wochenende wieder Sonne?

Landesmeteorologe Dieter Peterlin. - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Dieter Peterlin: Das Wetter bleibt wechselhaft, wie im April üblich. Heute gibt es noch letzte Regenschauer, danach bessert sich das Wetter. Am morgigen Samstag ist das Wetter am besten, während es am Sonntag wieder wechselhafter wird und erst am Dienstag wieder sonniger wird.Peterlin: So wie das Wetter, schwanken auch die Temperaturen. Der Samstag ist der wärmste Tag. In den tiefen Lagen gibt es dann Temperaturen von über 20 Grad. Am Sonntag sinken die Temperaturen wieder ein wenig, aber nichts Dramatisches.Peterlin: Das Wetter ist südlich von Südtirol mehr oder weniger gleich. Eine Südströmung bringt uns wärmere Luft, während sich das Tief, das uns das regnerische Wetter brachte, zurückzieht. Im Tagesverlauf wird das Wetter heute deswegen deutlich besser.Peterlin: Nein, das wäre im April aber auch ein bisschen zu früh. Morgen erwartet uns aber auf jeden Fall ein frühlingshafter Tag.