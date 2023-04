Herr Peterlin, ist es für Sommerreifen noch zu früh?

Landesmeteorologe Dieter Peterlin. - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Die Wetterprognose

Dieter Peterlin: Ja, ich habe sie schon gewechselt, weil ich in den tieferen Lagen wohne. In den höheren Tälern ist es aber nicht ausgeschlossen, dass es nochmal schneit.Peterlin: Genau. Gerade am Donnerstag und am Freitag liegt die Schneefallgrenze bei 1500 Metern und es kann vor allem auf der Linie Ulten-Passeiertal winterlich werden – einige Zentimeter Schnee sind da zu erwarten. In den tiefen Lagen ist Schnee hingegen ausgeschlossen. Wenn man in Bozen, Meran oder Brixen wohnt, kann man die Sommerreifen beruhigt montieren.Peterlin: Nein, da muss man aufpassen, weil es einzelne Tage geben kann, wo es am Brenner noch schneit. Wenn man öfters über den Brenner fahren muss, sollte man die Winterreifen besser noch eine Weile dran lassen.Peterlin: Nein, so einen Tag gibt es nicht. Das hängt immer davon ab, wo man wohnt. In den tiefen Lagen kann man schon längst Reifen wechseln, weiter oben eher nicht. Es hängt auch davon ab, wie stark man auf das Auto angewiesen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schneit, nimmt aber von Woche zu Woche ab.Am Donnerstag wird es unbeständig und es kühlt ab. In den höheren Lagen ist auch mit Schnee zu rechnen. Am Wochenende wird es hingegen zunehmend sonnig und warm.