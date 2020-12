Heute letztes Aufbäumen des Mittelmeertiefs

Noch einmal fällt verbreitet Regen und Schnee, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Mittwochmorgen.Der Schwerpunkt liegt dabei im Ultental und im Dolomitenraum. Am Nachmittag lassen die Niederschläge dann langsam nach und spätestens in der kommenden Nacht ist dann überall Schluss. In den nächsten Tagen wird das Wetter deutlich ruhiger, es scheint auch wieder etwas die Sonne.Hier der aktuelle Blick auf die Schneehöhen: Grünsee (Ulten) 210 cm, Zufritt-Stausee (Martell) 190 cm und Pfelders (Passeier) 180 cm. Auch in den Haupttälern an den Grenzübergangen liegt reichlich: Brenner 78 cm, Innichen 77 cm und Reschen 75 cm.

