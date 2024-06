Heute Trauertag für Bocar Diallo

Es gilt Trauerbeflaggung. Alle Fahnen der Stadt Bozen an Gemeindegebäuden werden auf Halbmast gesetzt. Um 12 Uhr wird eine Schweigeminute abgehalten.„Die Arbeitstätigkeit in den Gemeindeämtern sowie alle geplanten Musikdarbietungen auf öffentlichen Plätzen und alle weiteren Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten sind um diese Uhrzeit für eine Minute zu unterbrechen“, so die Gemeindeverwaltung.Der Bürgermeister lädt die Bevölkerung, die Behörden und die Wirtschaft ein, sich der Trauerbekundung anzuschließen und sich in der von ihnen für angemessen befundenen Form am Trauertag zu beteiligen.