Heute und morgen: Hitzewarnung für Bozen

Alarmstufe Rot für Bozen am heutigen Donnerstag und dem morgigen Freitag – die höchste Warnstufe bei Hitzewellen.Das Gesundheitsministerium begründet diese Warnstufe damit, dass die andauernde Hitze für bestimmte Bevölkerungsgruppen – Senioren, durch Krankheit geschwächte Personen, oder für Kleinkinder – zu gesundheitlichen Problemen führen könnte. Erwartet werden Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius.Neben Bozen gilt heute auch in Ancona, Bologna, Campobasso, Florenz, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Rom, Triest und Viterbo. Am Freitag werden auch Bari, Brescia und Verona in diese Liste aufgenommen.