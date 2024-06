Heute wird’s heiß

Schon morgen wird das Wetter wechselhafter, da mehr Wolken aufziehen. Am Freitag folgen dann Gewitter, die für eine merkliche Abkühlung sorgen dürften, sagt Peterlin voraus.Trotz dieser heißen Tage sei eine richtige Hitzewelle in Südtirol nicht in Sicht, die Temperaturen werden in den kommenden Tagen wieder moderater ausfallen.Genießen Sie also den Sommer – aber denken Sie daran, Vorsicht walten zu lassen und sich vor der Hitze zu schützen: Trinken Sie ausreichend und suchen Sie sich ein schattiges Plätzchen.