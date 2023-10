Achtung: Heute Zivilschutz-Probealarm in ganz Südtirol – auch übers Handy

Um kurz nach 10 Uhr leuten 570 Sirenen

Information über alle Kanäle

Probealarm am Handy: Auf Benachrichtigung tippen, um Empfang zu bestätigen

Heute wird in Südtirol kurz nach 10 Uhr der Zivilschutz-Probealarm mit allen Sirenen durchgeführt, um 12 Uhr erfolgt erstmals der Test des neuen gesamtstaatlichen Alarmierungssystems IT-alert.Um 8.30 Uhr werden die 130.000 Nutzer der App Gem2Go über die Durchführung des Zivilschutzprobealarms und des Tests von IT-alert verständigt. Kurz nach 10 Uhr werden in ganz Südtirol alle 570 Sirenen eine Minute lang aufheulen. Der Zivilschutzalarm ist ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen.Wer den Zivilschutzalarm hört, sollte Radio oder Fernseher einschalten, da dort einige Minuten nach Verklingen des Sirenentons das Bevölkerungsinformationssystem auf Sendung geht. Jeder Haushalt sollte über ein batteriebetriebenes Radiogerät verfügen, das auch bei Stromausfall funktioniert. Eine Laufschrift mit dem Hinweis, dass es sich um einen Probealarm handelt, wird in den über die von der Rundfunkanstalt Südtirol RAS, von Video Bolzano 33, Alto Adige TV und Peer.tv digital terrestrisch ausgestrahlten Fernsehsendern zu sehen sein. Zudem wird eine Push-Mitteilung über die Meteo-App verschickt. Auch im Bürgernetz wird informiert, vor allem auf den Landes-Webseiten Sicherheit und Zivilschutz.Um 12 Uhr wird dann erstmals südtirolweit das neue Alarmierungssystem IT-Alert getestet. Es ertönt ein lauter Hinweiston, auf dem Handy-Bildschirm erscheint folgender Text: „Dies ist eine Test-Nachricht des italienischen öffentlichen Alarmierungssystems. Sobald es in Betrieb ist, wird es Sie bei schweren Notfällen alarmieren.“ Diese Push-Nachricht erhalten alle empfangsbereiten Mobiltelefone, um das System bekannt zu machen und die Funktionsweise zu prüfen. Das Signal wird etwa eine Stunde lang gesendet. Das heißt, wer sein Mobiltelefon erst nach 12 Uhr einschaltet, kann die Benachrichtigung noch bis 13 Uhr erhalten. IT-Alert-Nachrichten basieren auf der Cell-Broadcast-Technologie, einer einseitigen Kommunikationsart für kurze Textnachrichten, die in den Mobiltelefonnetzen zur Verfügung steht.Wenn die IT-alert-Benachrichtigung auf dem Gerät eintrifft, werden alle anderen Funktionen des Mobiltelefons vorübergehend blockiert. Um das Gerät wieder normal nutzen zu können, muss auf die Benachrichtigung getippt werden, um den Empfang zu bestätigen. Behörden, die Menschen im Katastrophenfall warnen wollen, brauchen keine persönlichen Daten von Handybesitzern, keine Telefonnummer, keinen Standort. Die zuständigen Institutionen warnen anonym alle, die in diesem Moment in einem Gefahrenbereich sind.Mit der Test-Nachricht wird gleichzeitig ersucht, den Fragebogen unter www.it-alert.it zu beantworten, um zur Verbesserung des Systems beizutragen.Wichtig: Im Zusammenhang mit dem Zivilschutz-Probealarm und dem Test von IT-alert nicht die Notrufnummer 112 oder eine andere Notrufnummer anrufen, um Fragen dazu zu stellen.