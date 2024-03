HGV-Fachgruppe Schutzhütten Südtirol kritisiert weitere Bürokratie

„Unzumutbare Wartezeiten“

Im Rahmen der Treffen wurden laut HGV-Pressemitteilung aus aktuellem Anlass insbesondere die angestrebten gesetzlichen Änderungen bei der Begutachtung der Bauvorhaben der Schutzhütten und der Regelung der Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol besprochen und seitens der Fachgruppe die Probleme, die damit einhergehen, aufgezeigt. Die gesetzlichen Änderungen waren vom Team K im Rahmen des zuständigen Gesetzgebungsausschusses eingebracht worden.Für die Fachgruppe ist es nicht nachvollziehbar, dass private Vereine, die selbst auch Eigentümer von Schutzhütten sind, mit einem Gutachten Einfluss auf die Tätigkeit anderer Mitbewerber im selben Sektor nehmen sollten. Die Bauvorhaben der Schutzhütten sind bereits jetzt durch die vorgesehenen und sehr aufwendigen bürokratischen Genehmigungsverfahren ausreichend begutachtet.„Die derzeitigen Verfahren und Begutachtungen führen bereits dazu, dass die Schutzhüttenbetreiber keinerlei Planungssicherheit für ihre Bauvorhaben haben und durchschnittlich unzumutbare Wartezeiten bei der Ausstellung von Baukonzessionen hinnehmen müssen“, so der Vorsitzende der Fachgruppe „ Schutzhütten Südtirol “ des Hoteliers- und Gastwirteverband ( HGV ), Stefan Perathoner. Eine zusätzliche Begutachtung der Bauvorhaben führt zu einer weiteren und vor allem unnötigen bürokratischen Mehrbelastung und würde die Bauvorhaben der Schutzhütten abermals erheblich und unverhältnismäßig erschweren.Die Fachgruppe Schutzhütten Südtirol , in welcher laut HGV rund 60 der 96 Schutzhütten in Südtirol vertreten sind, davon rund 40 Eigentümer von privat geführten Schutzhütten , lehnt die geplante Bürokratisierung ab und hofft, dass sich die politischen Vertreter der Anliegen der Schutzhütten annehmen werden, heißt es abschließend in der Presseaussendung