Hier sehen Sie den Moment, als der Baum zu Boden kracht – Video

Am Mittwochvormittag ist es in der Bozner Laurin-Straße beinahe zu einer Katastrophe gekommen: Ein Baum ist umgestürzt und hat mehrere geparkte Autos getroffen. Eine Person wurde nach ersten Informationen leicht verletzt. Im Video sehen Sie den Moment, als der Baum umgefallen und Autos unter sich begraben hat und wie sich die Leute in letzter Minute retten konnten.