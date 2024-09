Hilfsorganisationen forcieren Beschaffung von Mpox-Impfstoff

Internationaler Notfall in Republik Kongo

Bisher 629 Tote im Kongo

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ( UNICEF ), die internationale Impfstoffallianz Gavi, das Afrikanische Zentrum f√ľr Krankheitsbek√§mpfung CDC und die Weltgesundheitsorganisation WHO gaben am Samstag eine Ausschreibung zur Beschaffung von Mpox-Impfstoffen bekannt.Demnach k√∂nnen mit den Herstellern Vereinbarungen √ľber bis zu 12 Millionen Dosen bis 2025 getroffen werden. UNICEF soll die Vertr√§ge mit den Pharma-Unternehmen abschlie√üen.Dadurch soll das Kinderhilfswerk in die Lage versetzt werden, Impfstoffe ohne Verz√∂gerung zu kaufen und zu versenden, sobald die Finanzierung und andere Voraussetzungen gegeben sind. Anfang August hatte die WHO nach einem Ausbruch der Virusinfektion in der Demokratischen Republik Kongo einen internationalen Notfall ausgerufen.In diesem Jahr wurden im Kongo bisher √ľber 18.000 Verdachtsf√§lle und 629 Todesf√§lle gemeldet, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus mit. In Burundi seien √ľber 150 F√§lle best√§tigt.Mpox, fr√ľher bekannt als Affenpocken, ist seit 1970 ein Gesundheitsproblem in Teilen Afrikas. Symptome sind Fieber, Kopf-, Muskel- und R√ľckenschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten. Auch die Haut kann sich ver√§ndern. Die jetzige Ansteckungswelle ist durch eine neue Variante ausgel√∂st worden.