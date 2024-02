Hochferner: Beim Abstieg abgestürzt

Suche nach Mobilfunknetz

Mittels Seilwinde geborgen

3 Männer aus dem Bundesland Tirol durchstiegen am Mittwochmorgen die Hochferner Nordwand. Am Gipfel (3470 m) angekommen, schnallten sie sich die Ski für die Abfahrt an.Da sich der oberste Wandbereich als sehr schwierig herausstellte, beschlossen die 3 Bergsteiger ein Stück zu Fuß Richtung Weißkarferner abzusteigen.Einer von ihnen rutschte aus und stürzte sich überschlagend ungefähr 100 Meter ab. Dabei zog er sich Verletzungen im Schulterbereich und im Gesicht zu.Die unverletzten Kollegen versuchten daraufhin einen Notruf abzusetzen.Nach langem Suchen konnten sie sich schließlich am späten Nachmittag ins Mobilfunknetz einloggen und einen Bekannten erreichen, welcher die Rettungskette in Gang setzte.In Sterzing wurde ein Bergretter an Bord des Notarzthubschraubers Pelikan 2 geholt und zur Unfallstelle geflogen. Der Verletzte wurde vor Ort erstversorgt, mittels Seilwinde geborgen und anschließend ins Krankenhaus nach Sterzing geflogen.Die 2 unverletzten Kameraden wurden ebenfalls mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.Im Einsatz standen neben dem Pelikan 2 auch die Bergrettungen des AVS und des CNSAS Sterzing.