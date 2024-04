Hochsommer im April: Das steckt dahinter

Solche Temperaturen machen dann erst recht Lust auf eine – oder auch mehre Kugeln – Eis. Laut Peterlin war gestern der bisher wärmste Tag, der Höhepunkt dieser kurzen afrikanischen „Wärmewelle“. In den tieferen Lagen hingegen sei es vor 13 Jahren schon mal wärmer gewesen, und zwar bei einer ähnlichen Wetterlage mit Afrikaluft. „Am 9. April 2011 wurden in Auer 30,7 Grad gemessen“, sagt der Experte. „Noch wärmer als bei uns ist es nördlich der Alpen dank föhniger Unterstützung.“In Deutschland sei bereits am Samstag der früheste 30er der Messgeschichte erreicht worden, Österreich sei gestern an der Reihe gewesen. „In Südtirol haben wir hingegen in den tieferen Tälern keinen neuen Aprilrekord“, so Peterlin. Dennoch würden die Temperaturen 10 Grad über dem Normalen liegen. Und es bleibt auch heute und morgen warm, die Temperaturen gehen nur leicht zurück.„Die Konzentration von Saharastaub wird größer und damit nehmen auch die Schleierwolken zu, die den Sonnenschein dämpfen“, berichtet Peterlin. Eine Kaltfront bringe am Mittwoch spürbare Abkühlung, ab Donnerstag würden die Temperaturen wieder steigen.