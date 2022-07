Hofburggarten in Brixen: „Jetzt wird weitergearbeitet“ Hofburggarten in Brixen: „Jetzt wird weitergearbeitet“

Die Gemeinde Brixen hat den Rekurs in Sachen Auftragsvergabe der Gestaltung des Hofburggartens an den Künstler André Heller aus Wien gewonnen. Der Staatsrat in Rom widerlegte das Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen, das im November 2020 die Auftragsvergabe annuliert hatte. + von Margit Piok