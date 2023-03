Hohe Strom- und Gaspreise? So können Sie sparen

Hier die Tipps

Sparen auf dem Weg zur Arbeit

Die VZS nimmt den Weltenergiespartag am 5. März zum Anlass, um schon vorab wertvolle Tipps zu geben, wie man die Energiekosten einsparen kann. Ob zu Hause oder auf der Arbeit, beim Heizen, beim Arbeiten am PC, beim Kochen und Autofahren oder in der Freizeit: Energie kann immer und überall eingespart werden, so die Verbraucherzentrale.Ausschaltbare Steckerleisten nutzen oder das Elektrogerät aus der Steckdose entfernen.1 Grad weniger bringt rund 6 Prozent an Energieeinsparung mit sich.Der Einsatz von Hilfsmitteln bringt nicht nur Energie- sondern auch Zeiteinsparung mit sich.Auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder in der Freizeit lässt sich einiges an Energie einsparen, indem auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgegriffen wird oder man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegt. Wer aufs Auto nicht verzichten kann, sollte auf einen energiesparenden Fahrstil achten. Auch hierzu gibt es einiges Tipp der Verbraucherzentrale: