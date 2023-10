Hoher Pegelstand der Etsch, Wasser in den Gardasee abgeleitet

30 Gemeinden sind vom Notstand betroffen

Hochwasser auch in Südtirol

„Um eine Überschwemmung in Verona zu verhindern, ist schließlich am Vormittag die Gallerie Etsch-Gardasee eröffnet worden“, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreter Mario Tonina.Im Trentino sind am Montag zwischen 70 und 110 Millimeter Regen gefallen. Am meisten Regen wurde am Doss del Sabion mit 200 Millimeter festgestellt, hieß es am Dienstag auf einer Pressekonferenz zur Schlechtwetter-Lage.30 Gemeinden sind vom Notstand betroffen, vor allem der südliche Teil des Trentino, die Valle del Chiese, die Gegend von Arco und Torbole. Besorgt zeigte sich Tonina über eine weitere Schlechtwetterfront, die Donnerstag und Freitag auf Trentino-Südtirol zukommen soll, mit ebenso starkem Regen.Die Meteorologen sagen aber, dass die Schneegrenze sinken könnte, dies dürfte die Lage entschärfen.Im Trentino waren zahlreiche Feuerwehren im Einsatz, es gab Hunderte kleinere Einsätze, die vor allem die Freiwilligen Feuerwehren meisterten. Alle Personen, die evakuiert werden mussten, sind wieder in ihren Häusern. Die Straßen, die durch Muren verlegt wurden, werden heute noch für den Verkehr geöffnet.Auch in Südtirol führen die starken Regenfälle zu zahlreichen Einsätzen.