Hotelfachschule Luzern: Ausbildung wird gefördert

Dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), der Landesdirektion Berufsbildung und der Landeshotelfachschule Bruneck ist eine hochkarätige Ausbildung von Nachwuchskräften und die Schaffung von langfristigen beruflichen Perspektiven im Hotel- und Gastgewerbe ein wichtiges Anliegen, heißt es in einer Aussendung des HGV.Im Zuge dieses Bestrebens sind die Beteiligten eine Kooperation mit der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL eingegangen, die in diesem Jahr fortgeführt wird. Dabei erhalten jährlich bis zu 4 Südtiroler, die sich für den Besuch der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL entscheiden, eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 7000 Euro pro Semester.„Mit der finanziellen Unterstützung möchten wir einen Anreiz und einen Mehrwert für all jene schaffen, die sich im Bereich der Hotellerie und Gastronomie weiterbilden bzw. ausbilden lassen möchten und sich für eine Top-Ausbildung, wie sie die Schweizerische Hotelfachschule Luzern SHL bietet, entscheiden“, unterstreichen HGV-Präsident Manfred Pinzger und Marlene Kranebitter, Direktorin der Landeshotelfachschule Bruneck.Die Schweizerische Hotelfachschule Luzern SHL gilt als eines der besten Kompetenzzentren für Hospitality-Management in der Schweiz.Diese Initiative ist im Jahr 2018 gestartet und konnte bisher 12 jungen Menschen die Ausbildung an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern ermöglichen.Interessierte können sich bis 31. März 2022 bei der Landeshotelfachschule Bruneck bewerben.

stol