Hubert von Goisern kommt nach Brixen

Am 2. Juni macht die Tour Halt in Brixen: Auf der Bühne des Kletterzentrums Vertikale, auf der nur wenige Tage später (vom 9. bis 11. Juni) die besten Kletterer der Welt beim Boulder Weltcup um den Sieg kämpfen, wird Hubert von Goisern performen.„Neue Zeiten, alte Zeichen“ ist Hubert von Goiserns Tourneemotto für 2023. Mit spannenden Ausblicken, aber auch mit Rückblicken über die vergangenen Jahrzehnte seines Schaffens. Denn die alten Zeichen haben ihre Gültigkeit nicht verloren, und niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Eines ist sicher: Sie wird laut werden, energiegeladen und intensiv. Zumindest, was die musikalische Performance des Österreichers betrifft.Ohren auf und durch - am besten tanzend. Freuen Sie sich auf den besten, ausgereiftesten, spektakulärsten Hubert von Goisern, den es je gab – live in Brixen! Tickets direkt an der Kassa des Kletterzentrums Vertikale in Brixen oder online