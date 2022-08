Hund hat nicht zum ersten Mal ein Kind attackiert

Der 3-jährige Bub wurde im Gesicht und besonders an der Wange verletzt und musste notoperiert werden. Nun ist er auf dem Weg der Besserung, berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“.Derselbe Hund habe schon am 16. November 2021 ein Kind im Europapark angegriffen, berichtet eine Mutter der Zeitung.Nach der ersten Attacke im November habe es weitere kleinere Attacken auf Menschen gegeben. Tierärzte haben den Hund daraufhin als gefährlich eingestuft. Dem Besitzer seien strenge Auflagen erteilt worden: Der Hund darf nur mit Maulkorb und an der Leine ausgeführt werden. Die Auflagen wurden aber regelmäßig verletzt.Danach muss eine Kommission entscheiden, wie es mit dem Hund weitergeht. Wahrscheinlich wird er dem Besitzer nicht zurückgegeben. Er könnte in eine Einrichtung für aggressive Tiere verlegt werden, das aggressive Verhalten könnte im abtrainiert werden oder er wird eingeschläfert.