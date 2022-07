„Hunger macht keine Ferien“

Caritas -Direktor Franz Kripp (Mitte) erklärt:„ Die Schatten des Krieges in der Ukraine, die explodierenden Preise und die Auswirkungen des Klimawandels treffen die Ärmsten besonders hart.“ - Foto: © privat

Pater Anthony Kibira aus Uganda:„Durch Verschwendung, wird von einem anderen Tisch gestohlen.“ - Foto: © privat

Franz Kripp, Pater Anthony Kibira und Sandra D’Onofrio. - Foto: © privat

Marion Rottensteiner zitiert ein afrikanisches Sprichwort:„Wer die Lebensbedingungen von Frauen verändert, verändert ein ganzes Land.“ - Foto: © privat

Generalvikar Eugen Runggaldier spricht über die Bedeutung des erweiterten Glockengeläuts am 29.Juli. - Foto: © privat

Marion Rottensteiner (v.l.), Eugen Runggaldier, Franz Kripp, P. Anthony Kibera, und Sandra D’Onofrio. - Foto: © privat

„Den Klimawandel haben wir nicht wahrgenommen und nun spüren wir die Konsequenzen“, sagt Caritas-Direktor Franz Kripp beim Beginn der Pressekonferenz. „Wenn bei uns die Flüsse versalzen und die Erde verdorrt, dann bekommen wir eine Spur Ahnung davon, wie Menschen in Afrika vor den Auswirkungen des Klimawandels fliehen müssen.“Kripp beschreibt die Situation in den Partnerländern in Afrika wie folgt: „Die Schatten des Krieges in der Ukraine, die explodierenden Preise und die Auswirkungen des Klimawandels treffen die Ärmsten besonders hart: Mütter und Väter in Afrika, die durch die Pandemie ihre Arbeit verloren haben, die von der Hand in den Mund leben müssen und sich mit ihrem mageren Einkommen als Tagelöhnerinnen und Tagelöhner die teuren Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten können; die vielen Kleinbauern, die zum Teil Wucherkredite aufnehmen mussten, um Saatgut zu kaufen, und die angesichts der zunehmenden Dürren und Überschwemmungen jeden Tag um ihre Ernte bangen, weil ihre Kinder sonst nichts zum Essen haben.“Die Preise für Grundnahrungsmittel wie Getreide, Reis, Hirse, Bohnen und Mais sind in den afrikanischen Ländern bereits im vergangenen Jahr um bis zu 40 Prozent angestiegen. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine steigen sie noch weiter. „Das bricht den Familien das Genick. Die Eltern müssen zusehen, wie ihre Söhne und Töchter zunehmend schwächer werden. Das wirkt sich verheerend auf ihre körperliche Entwicklung aus. Viele können auch nicht mehr die Schule besuchen, weil sie arbeiten müssen“, berichtet Pater Anthony Kibira, der längere Zeit hier in Südtirol tätig war, aus seiner Heimat Uganda.Dazu kommen noch die Folgen des Klimawandels, die in Afrika noch extremer sind als hierzulande. „In vielen Gebieten herrscht Dürre. Vielerorts vertrocknet das Getreide auf dem Feld, bevor es reifen kann. Nutztiere verenden, weil die Wasserstellen austrocknen. Und wenn es doch einmal regnet, kann die ausgetrocknete, harte Erde das Wasser nicht schnell genug aufnehmen. Es wird zur zerstörerischen Flut, die noch intakte Felder überschwemmt und ganze Ernten zunichtemacht – auch das Saatgut für das nächste Jahr. Das entzieht den Bauern die Lebensgrundlage und lässt die Preise noch weiter ansteigen“, so der Pater.Pater Anthony bittet um Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln, denn „durch Verschwendung, wird von einem anderen Tisch gestohlen.“ Er erinnert sich an den Hunger seiner Kindheit in Uganda und weiß was es heißt, als Pater Hunger für Familien zu lindern.Um die Menschen in dieser Situation aufzufangen, hat die Caritas ihren Einsatz in Äthiopien, Eritrea, Kenia, Mosambik, Uganda, Senegal, Madagaskar und der Demokratischen Republik Kongo gemeinsam mit langjährigen Partnern ausgeweitet. Viele Familien werden mit Lebensmitteln versorgt; in den Schulen erhalten die Kinder zumindest einmal am Tag eine ausgewogene Mahlzeit sowie sauberes Wasser.Gleichzeitig setzt die Caritas auch weiterhin auf Projekte, welche die Menschen unabhängiger von den Wetterverhältnissen machen, wie den Ausbau der Wasserversorgung und nachhaltiger landwirtschaftlicher Methoden, Schulungen und Kleinkredite für Mütter und Familien, sowie die Förderung von Bauernvereinigungen und Spargruppen, die Rückhalt in Krisenzeiten sichern.„Schon in den vergangenen Jahren haben diese Projekte viel Leid abgefedert. Die Kleinbauern etwa haben in eigenen Schulungen gelernt, dürreresistente Sorten einzusetzen, den Wasserverbrauch zu optimieren und guten Kompost herzustellen, der die Erde fruchtbar hält. Sie können ihre Ernten sicher einlagern, ihre Produkte gemeinsam besser vermarkten und Rücklagen bilden. Die Solidarität in der Gruppe macht sie unabhängig von externer Hilfe“, berichtet Sandra D’Onofrio, die Leiterin des Caritas-Dienstes Globale Verantwortung. Der Bau von neuen Brunnen und Regenwasser-Rückhaltebecken ermöglicht auch in Dürreperioden den Zugang zu sauberem Wasser zum Trinken, für die Körperhygiene, die Nutztiere und die Hausgärten.Besonderes Augenmerk kommt den Frauen zu, die vielfach die Verantwortung für die ganze Familie auf ihren Schultern tragen. Die Caritas Frauen unterstützt sie unter anderem durch Bildungsprogramme und Starthilfen, damit sie sich eine Existenzgrundlage aufbauen können, wie einen Laden, eine Hühnerzucht oder auch eine kleine Schneiderei. „Schon 240 Euro reichen aus, damit eine Mutter sich eine selbstständige Tätigkeit aufbauen und für ihre Familie sorgen kann“, berichtet die Caritas-Mitarbeiterin Marion Rottensteiner, welche die Projekte in Afrika begleitet.Auch andere Beispiele zeigen, wie viel die Spenden bewirken können. „Bereits mit 11 Euro in der Woche erhalten bedürftige Kinder in der Schule täglich ein warmes Mittagessen, mit 25 Euro bekommt eine Bauernfamilie Saatgut und damit die Grundlage für eine ausreichende Ernte. 45 Euro reichen aus, um eine Großfamilie in Afrika mit Grundnahrungsmittel für einen Monat zu versorgen, mit 100 Euro können 20 Meter Trinkwasserleitung gelegt werden“, so Rottensteiner.Krieg, Hunger, Klimawandel und Armut sind für die meisten gewohnt weit weg, kommen aber auch für uns langsam näher. „Nicht nur unsere Herausforderungen, sondern im Blick zu behalten, dass es anderen anderswo schlechter geht. – Dann bleiben wir Menschen“, sagt Generalvikar Eugen Runggaldier.Unterstützung für die Caritas-Aktion und den Einsatz gegen den Hunger kommt auch heuer wieder von den Pfarreien in Südtirol, die sich auf Anregung von Bischof Ivo Muser an der Caritas-Kampagne gegen den Hunger beteiligen. Sie lassen am Freitag, den 29. Juli, um 15 Uhr – zeitgleich mit den Pfarreien in Österreich – die Kirchenglocken lauter und länger läuten als gewöhnlich. „Die Folgen des Klimawandels und des Krieges treffen die Menschen in Afrika viel härter als uns. Millionen Familien kämpfen ums Überleben. Dazu brauchen sie unsere Hilfe“, erklärt Runggaldier, „Das Glockenläuten zur Sterbestunde Jesu soll uns daran erinnern, dass etwas getan werden kann, dass wir helfen können – mit Gebeten und mit Spenden“.Die Caritas setzt die Spenden zu 100 Prozent in den Projekten ein. Für die Finanzierung der Verwaltungstätigkeit und Bewerbung der Projekte kommen Sponsoren auf. Die Rechenschaftsberichte der einzelnen Projekte können im Dienst für Globale Verantwortung in der Sparkassenstraße 1 in Bozen eingesehen werden und stehen den Spendern auszugsweise auch im Spenderinformationsblatt und auf der Webseite der Caritas (www.caritas.bz.it) zur Verfügung. 