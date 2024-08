Foto: © Pelikan 3

Es war um 12.45 Uhr, als ein Mann die Rettungskräfte alarmierte. Sein Sohn war beim Klettern am Ifinger rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt, blieb aber im Seil hängen. Dabei hat er sich aber schwerste Verletzungen zugezogen.Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 flog die Bergretter Meran zum Unglücksort. Die Einsatzkräfte des Pelikan 3 und der Bergrettung Meran nahmen gemeinsam die Bergung per Seilwinde vor und haben den 20-Jährigen erstversorgt. Wie sich herausstellte, hat der Kletterer ein Polytrauma erlitten.Nach der Bergung wurde der Verunfallte vom Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.Im Einsatz standen die Bergrettung Meran und der Notarzthubschrauber Pelikan 3