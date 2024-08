Im Feuerwehrauto zum Tierarzt

Südtirols Feuerwehren beweisen immer wieder, dass sie ein Herz für Tiere haben – so auch am Mittwochvormittag in Steinhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus wurde gegen 10.23 Uhr zu einer Tierrettung nach St. Jakob gerufen.Ein italienischer Gast hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er einen verletzten Hund ohne Besitzer umherirren sah.„Der Hund hatte mehrere Verletzungen an den Pfoten und am Auge. Wir vermuten, dass er von einem Auto angefahren wurde“, sagt Walter Fischer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steinhaus, gegenüber STOL.Der Hund war sichtlich aufgewühlt, und sein Besitzer war zunächst nicht auffindbar. Die Feuerwehrleute beruhigten den Hund und wickelten ihn in eine Rettungsdecke, die üblicherweise bei Unfällen verwendet wird.Anschließend wurde der Hund im Feuerwehrauto zur Tierärztin gebracht. Inzwischen geht es dem Hund gut. Die Tierärztin wollte die Besitzer ausfindig machen.