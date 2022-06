Im Lkw mit 2,37 Promille über die Autobahn: Anzeige, Führerschein weg

Der kasachische Fahrer war gegen 21 Uhr mit seinem Lkw, der einer polnischen Firma gehört, auf der Brennerautobahn in Richtung Norden unterwegs gewesen. Andere Autofahrer hatten – von seinem Fahrstil alarmiert – die Polizei gerufen. Diese konnte den Mann an der Mautstelle Bozen Nord abfangen.Der Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,37 Promille. Bei diesem Wert ist mit starken Gleichgewichtsstörungen zu rechnen. Außerdem ist das Reaktionsvermögen in diesem Zustand kaum noch vorhanden, die Muskeln erschlaffen und Verwirrtheit und Erbrechen sind häufige Symptome. Da es sich um einen Berufskraftfahrer handelt, wurde Strafanzeige gegen ihn gestellt.Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein und leiteten ihn an das Regierungskommissariat Bozen weiter. Der Lkw wurde einem Transport-Unternehmen anvertraut.Seit Anfang des Jahres hat die Verkehrspolizei 30 Fälle von Trunkenheit am Steuer geahndet.