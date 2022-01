Im Norden kommt der Schnee zurück

Der Montag beginnt laut Prognosen des Landeswetterdienstes mit hohen Wolkenfeldern und einigen Sonnenstrahlen. Am Nachmittag setzt dann vor allem im Norden Schneefall ein. Im Süden sind aufgrund des Nordwinds ebenfalls einzelne Schauer möglich.Auch am Dienstag und Mittwoch fallen in den nördlichen Landsteilen noch einige Schneeflocken. Ebenso erhalten bleibt der starke Wind.In der zweiten Wochenhälfte wird es dann voraussichtlich wieder freundlicher. Am Donnerstag wartet eine Mischung aus Sonne und hohen Wolkenfeldern, Am Freitag grüßen die wärmenden Strahlen häufiger.Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 8 und plus 10 Grad.

